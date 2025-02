PISCIOTTA, AGGRESSIONE AL PERSONALE SANITARIO

Ancora una volta il personale sanitario ha subito delle aggressioni. Stavolta è accaduto nel Cilento e per la precisione a Pisciotta.

L’aggressione

A Pisciotta, per l’aggressione durante un intervento sanitario: sono rimasti feriti due operatori e un carabiniere. L’episodio si è registrato questa mattina a Pisciotta, dove un intervento per il trasferimento di un paziente affetto da problemi di salute mentale è degenerato in un’aggressione. Un Tso che ha portato a situazioni pericolose anche per chi è intervenuto. Durante le operazioni di ricovero, il paziente ha improvvisamente attaccato il personale medico, ferendo due operatori sanitari. Un carabiniere, intervenuto per supportare le operazioni, è rimasto a sua volta ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

—

Due carabinieri e un operatore sanitario aggrediti durante un Tso nel Cilento

https://www.salernotoday.it/cronaca/due-carabinieri-operatore-sanitario-aggrediti-pisciotta-26-febbraio-2025.html

© SalernoToday

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...