PISCIOTTA, DROGA ARRESTATO UN QUARANTUNENNE DEL POSTO

Nella mattinata del 24 aprile, a Pisciotta, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli “arresti domiciliari” emessa, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente” nei confronti di D.C.C., 41enne del luogo. Dall’attività investigativa dei Carabinieri è emerso che l’arrestato, unitamente ad altri soggetti indagati in stato di libertà nel medesimo procedimento penale, avrebbe in più circostanze detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

