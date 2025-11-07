PISCIOTTA, GUARDIA COSTIERA METTE IN SALVO TRE PERSONE
Intervento della Guardia costiera di Palinuro per trarre in salvo tre persone. E’ accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 6 novembre, quando un peschereccio è affondato al largo di Marina di Pisciotta, lungo la costa cilentana.
I tre uomini, recuperati in mare in stato di ipotermia, sono stati soccorsi dagli addetti della Guardia costiera di Palinuro e trasferiti a terra, dove ad attenderli c’erano tre ambulanze del 118 provenienti da Ascea, Palinuro e Camerota.
Le condizioni dei marinai sono giudicate preoccupanti ma non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso per capire cosa abbia provocato l’affondamento del peschereccio.