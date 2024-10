PISCIOTTA, RUBANO IL BORSELLO AD UNA DONNA ARRESTATI

Il 6 ottobre, a Pisciotta, i carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile del locale Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, hanno arrestato due cittadini di nazionalità algerina, di 28 e 23anni, per “rapina impropria” nei riguardi di una donna.

Allo stato delle indagini, i due indagati, dopo essersi furtivamente impossessati del borsello della vittima che si trovava in una attività commerciale dello scalo ferroviario Pisciotta – Palinuro, avrebbero ingaggiato con la donna, accortasi del fatto, una colluttazione, strattonandola e facendola cadere, riuscendo inizialmente ad allontanarsi per essere poi rintracciati e bloccati dai Carabinieri allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112.Gli arrestati sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida da parte del Giudice.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...