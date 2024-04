Paura nella serata di domenica a Pisciotta, in provincia di Salerno per una scossa di terremoto registrata dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia alle 20.35. Il sisma, di magnitudo 2.9 è stato rilevato dagli strumenti ad oltre 300 chilometri di profondità e fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose nonostante sia stato comunque avvertito dalla popolazione cilentana.

