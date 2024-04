PITBULL METTE IN FUGA TURISTI SULLA LITORANEA

Ancora non si sono spenti gli eco della morte del bambino ucciso da due putbull la scorsa settimana sulla litoranea Paestum Eboli Salerno che un altro epsodio si è verificato un altro episodio quasi simile. Attimi di apprensione e tensione ancora in Litoranea, a Eboli, dove un pitbull ha iniziato a ringhiare in modo minaccioso contro un gruppo di turisti seduti al bar, scatenando il panico e mettendoli in fuga. Il proprietario dell’attività commerciale ha chiamato la polizia municipale e i veterinari dell’Asl Salerno. Gli agenti sono riusciti a recuperare il pitbull, al via i controlli del caso sull’animale.

