POLICASTRO BUSSENTINO,DUE MORTI IN POCHE ORE

Francesco Vetrone muore a 66 anni in incidente con la moto. L’ex appuntato dei carabinieri di Cautano è deceduto mentre era alla guida della sua moto. Il figlio Luca ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2023.

Nella mattinata di Ferragosto nel basso Cilento si sono verificati due eventi tragici a breve distanza l’uno dall’altro. Il primo episodio ha visto il ritrovamento del cadavere di un uomo lungo la Statale Bussentina.

Mentre le forze dell’ordine erano impegnate nelle indagini relative a questo caso, un incidente stradale nelle vicinanze ha causato la morte di Francesco Vetrone di 66 anni, di Cautano, in provincia di Benevento.

L’uomo viaggiava su uno scooter di grossa cilindrata, un Piaggio Beverly, insieme alla compagna di 59 anni. All’innesto tra la Cilentana e la Bussentina, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha urtato violentemente il guardrail dopo aver percorso diversi metri fuori traiettoria.

I soccorsi

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, Francesco Vetrone è deceduto sul posto. La compagna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania.

Le autorità, tra cui la Polizia Stradale di Sapri e i carabinieri, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, che non sembra aver evidenziato manovre evasive da parte del conducente.

Francesco Vetrone, separato dalla moglie di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, aveva due figli. Uno, Luca, si è classificato secondo nell’edizione dell’Isola dei Famosi del 2023.

Questi eventi hanno segnato un Ferragosto drammatico per la zona, con le forze dell’ordine al lavoro per chiarire le circostanze di entrambi gli episodi.

Due tragedie distinte ma ravvicinate hanno colpito il basso Cilento, mettendo in evidenza la necessità di approfondire le cause degli incidenti e garantire sicurezza sulle strade locali.

