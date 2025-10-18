POLICASTRO BUSSENTINO,ESCE CON LA MOTO E MUORE
A Policastro Bussentino all’ora di pranzo, presso Isca del Molino un giovane del posto, Demetrio Lettieri, di 29 anni, ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra la moto su cui viaggiava e un motocarro condotto dal padre. L’urto è stato tremendo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il giovane è deceduto sul colpo, davanti agli occhi dei familiari e dei residenti accorsi sul posto dopo aver udito il fragore dell’incidente.
La strada è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Saranno le indagini a chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Il motocarro coinvolto era guidato dal padre della vittima, la cui posizione è ora al centro delle verifiche degli investigatori. I mezzi sono stati sequestrati. Demetrio Lettieri era molto conosciuto e stimato nella comunità di Policastro per il suo lavoro in un maneggio della zona. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente, suscitando profondo dolore e incredulità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore, segno dell’affetto e della vicinanza di un’intera comunità a una famiglia distrutta da una perdita tanto improvvisa quanto assurda.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.