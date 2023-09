POLICASTRO, CANTIERE SOTTO SEQUESTRO TRE DENUNCE

Posto sotto sequestro a a Policastro un cantiere dove si stava realizzando un fabbricato. A disporlo la Procura della Repubblica di Lagonegro. E’ il quarto sequestro operato dalle fiamme gialle all’interno di un’inchiesta che vede convolte nel complesso circa sei persone. In azione ieri mattina la Guardia di Finanza di Sapri, guidata dal comandante Nunzio Tricoli, che ha eseguito il sequestro con il supporto del comando #carabinieri per la Tutela del Lavoro di Salerno e l’ispettorato territoriale del lavoro.

Gli indagati sarebbero tre, tra cui anche, una persona molto vicina al sindaco di Santa Marina. Come detto si tratta del quarto sequestro in poco più di un mese fatto nella località a sud di Salerno. I primi tre hanno interessato un’area di località Torre Oliva a ridosso della strada per Scario. Quest’ultimo è stato effettuato a Salise, poco al di sopra del castello di Policastro.

