4 Novembre 2026

POLIZIA DI STATO 12 ARRESTI NEL SALERNITANO AD OTTOBRE E FRA POCO ARRIVA IL COMMISSARIATO DI AGROPOLI

admin 3 Novembre 2026

Dodici arresti, 21 persone indagate e quasi 6mila cittadini identificati. È il bilancio dei servizi straordinari condotti dalla Polizia di Stato tra il 9 e il 25 ottobre a Salerno e nei principali centri della provincia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità giovanile.

L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile di Salerno, ha coinvolto gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e gli uffici territoriali della Polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone della movida e ai luoghi frequentati dai giovani, con controlli a Salerno, Sarno, Battipaglia, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni.

Il nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Agropoli (Polizia di Stato) ha la sua nuova sede in Via Antonio Scarpa, i cui lavori sono stati avviati tra fine 2024 e il 2025, con le procedure di trasferimento e la ricerca del personale da parte della Questura di Salerno avanzate nel corso del 2026.  Da stabilire la data di apertura.  Vi saranno 40 agenti, imminente l’apertura.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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