POLLICA, IL SINDACO STEFANO PISANI INVITATO A DIMETTERSI DA DARIO VASSALLO REPLICA: ” CONFRONTIAMOCI”

Stefano Pisani mantiene la calma, ne ha viste tantissime in questi anni e ora nel momento in cui sta per venir fuori quella verità tanto attesa è determinato a rimandare al mittente le accuse di Dario Vassallo che lo aveva invitato a dimettersi qualche giorno fa (leggi qui) con riferimenti anche poco piacevoli.

Nel contesto di questa ricerca della verità, le sue insinuazioni nei miei confronti davvero non meritano attenzione e, in un primo momento, ho ritenuto che la cosa migliore fosse non darvi seguito.

Tuttavia l’alta considerazione che ho del ruolo di Sindaco, la necessità di difendere la reputazione dei cittadini di Pollica – che lei non perde occasione di offendere – e soprattutto l’affetto che mi lega ad Angelo mi impediscono di restare in silenzio di fronte ad una mistificazione della realtà tanto grave.

L’impegno di questa amministrazione, non solo nel mantenere viva la memoria di Angelo, ma anche nel trasformare Pollica nel Comune che lui ha sempre immaginato, è testimoniato dalle parole di Angelina, moglie di Angelo Vassallo, sua cognata:«A Pollica la memoria di Angelo è viva ed il suo esempio è divenuto nel tempo faro e guida per molte persone del territorio. Questo è anche frutto delle numerose iniziative di salvaguardia della sua memoria che il Comune di Pollica ed in particolare Stefano Pisani, il Sindaco, già scelto da Angelo quale suo successore, hanno portato avanti in questi 14 anni. Oltre alla cura della memoria a Stefano vanno anche riconosciuti la determinazione ed il merito di aver portato a termine molti dei progetti che Angelo aveva immaginato di realizzare prima del suo barbaro omicidio. Oggi mio marito sarebbe fiero dello sviluppo del nostro Comune».