POLLICA, LA MOGLIE DI VASSALLO SI DIMETTE DAL CIRCOLO LAZZARULO IL MOTIVO

«La permanenza all’interno del Circolo Nautico Lazzarulo di Domenico Palladino, iscritto nel registro degli indagati dal 2022 per la morte di mio marito, mi porta a rassegnare le dimissioni». Lo ha scritto nero su bianco Angela Amendola, moglie di Angelo Vassallo, in una nota che ha depositato alla segreteria del Circolo nato nel lontano 2007 per volontà del sindaco-pescatore, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010, e di un gruppo di soci fondatori con un obiettivo nobile: promuovere attività sportive dedicate ai bambini con disabilità e ai giovani desiderosi di avvicinarsi al mondo della vela.

