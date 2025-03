POLLICA, MATTEO LUCIBELLO PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE

Il Cilento piange un’altra vittima della strada. Si tratta di Matteo Lucibello, 47 anni, originario di Pollica. E’ morto intorno alle 2.30 ieri in un incidente nella rotonda tra via Ortles e via Condino in zona Vigentino, a Milano.

Viaggiava su un’auto con altri due uomini, finita contro la rotonda per cause ancora da accertare.

Alla guida c’era proprio Lucibello che ha perso il controllo del veicolo. Poi l’impatto fatale. Trovato in arresto cardiaco dagli operatori sanitari, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Policlinico.

Per lui però non c’è stato nulla da fare.

