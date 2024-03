PONTECAGNANO, ARESTATO IL LADRO DELL’AUTO DI RIBERY

Svolta nelle indagini sui furti a raffica di auto, avvenuti, quasi un anno fa, tra maggio e giugno del 2023, nel parcheggio di un centro commerciale di Pontecagnano.Si è partiti dalla Fiat 500 rubata a Franck Ribéry, l’ex campione che ha indossato anche la maglia della Salernitana. I carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, hanno individuato i responsabili.

Ai domiciliari è finito un 4oenne di Nocera Superiore: effetti dell’ordinanza firmata dal gip, che ha raccolto parzialmente l’istanza di misure cautelari avanzata dal pm titolare delle indagini preliminari.Era stata richiesta la restrizione in abitazione anche per un classe ‘78 di Montoro Inferiore, ma a carico dell’irpino il giudice non ha ravvisato la sussistenza d’una gravità indiziaria tale da giustificare l’applicazione d’un provvedimento di prevenzione.

