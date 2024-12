PONTECAGNANO, ATTERRAGGIO DIFFICILE PER UN’AEREO DI LINEA/VIDEO

Momenti di tensione e un finale da applausi all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Il volo Ryanair partito da Bergamo alle 12.43 ha affrontato una situazione complessa in fase di atterraggio, intorno alle 14, a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano sulla zona.

Il pilota, valutando le condizioni meteo, è stato costretto a interrompere l’approccio iniziale, guadagnando quota per effettuare una manovra che gli ha permesso di atterrare contro vento. L’atterraggio, eseguito con precisione nonostante le difficoltà, è stato accolto con un applauso dai passeggeri a bordo, visibilmente sollevati.

Sicurezza al primo posto

La manovra, definita dagli esperti come un esempio di perizia tecnica, ha messo in luce l’importanza della preparazione degli equipaggi in situazioni critiche. L’aeroporto di Salerno, recentemente al centro di una crescita delle attività, ha gestito l’episodio senza disagi per gli altri voli.

Le forti raffiche di vento, tipiche della stagione, rappresentano una sfida frequente, ma le operazioni si sono svolte in piena sicurezza grazie al coordinamento tra pilota e torre di controllo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...