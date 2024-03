PONTECAGNANO, AUTO PRENDE FUOCO NELLA CARREGGIATA

Paura nella mattinata odierna, domenica 10 marzo, sull’autostrada A2 dove si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto allo svincolo per Pontecagnano Faiano. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Polizia Stradale per la gestione del traffico veicolare.

Pontecagnano Faiano, incendio ad un’auto sull’Autostrada A2

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme mentre era in transito lungo l’Autostrada A2 nei pressi dello svincolo per Pontecagnano Faiano. Il conducente, accortosi di quanto stava per avvenire, ha accostato nella corsia di emergenza ed ha abbandonato in tempo l’abitacolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della zona. Dal rogo si è spriogionata una nube nera e densa di fumo che ha invaso la carreggiata. Inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare che ha riportato pesanti rallentamenti

