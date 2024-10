PONTECAGNANO, AUTO VA A FUOCO SULL’AUTOSTRADA TITOLARE SI SALVA IN EXTREMIS

Un’auto ha preso fuoco nella prima mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, sull’autostrada A2, direzione nord, prima dello svincolo di Pontecagnano.

Il conducente di una Mercedes classe C ha fatto in tempo a fermarsi sulla piazzola di emergenza per uscire dall’abitacolo prima che l’auto fosse avvolta completamente dalle fiamme probabilmente partite dal vano motore.

In pochi minuti i vigili del fuoco di Salerno sono giunti sul posto e hanno estinto le fiamme. Un passante ha collaborato con i caschi rossi segnalando a bordo strada la presenza dell’auto in fiamme agli altri viaggiatori.

Anche la stradale sul posto per i rilievi del caso. Fortunatamente non ci sono feriti.

