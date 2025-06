PONTECAGNANO, AUTOARTICOLATO SI RIBALTA FERITO IL TRASPORTATORE

Ennesimo incidente stradale. Si è verificato questa notte, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Pontecagnano (direzione nord).

Un autoarticolato si è ribaltato per cause in corso di accertamento e il conducente è rimasto ferito, ma fortunatamente non in modo grave. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto faticare non poco per liberarlo dalle lamiere.

A causa del sinistro è stata necessaria la chiusura dello svincolo per la rimozione del veicolo. Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

L’uscita è stata riaperta, dopo che per l’intera nottata e per le prime ore di oggi si sono registrati non pochi rallentamenti per la circolazione.

