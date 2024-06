PONTECAGNANO, AZIENDA AGRICOLA IN FIAMME NELLA NOTTE

Incendio a Sant’Antonio di Pontecagnano nella notte. Intorno alle ore 1:30 di oggi, mercoledì 26 giugno, i vigili del fuoco di Salerno sono stati allertati per una nube di fumo che poteva vedere da centinaia di metri di distanza dal centro del paese.

Dopo una non semplice ricerca, i caschi rossi ne hanno individuato l’origine. A prendere fuoco è stata una parte di fienile di un’azienda agricola locale. Per cause da accertare un capannone colmo di rotoballe di fieno è andato completamente distrutto. I soccorritori sono intervenuti con una squadra di Salerno con supporto di un’autobotte, una squadra di Giffoni e un’ulteriore autobotte da Eboli.La fase di spegnimento è ancora in atto. Probabile la necessità di utilizzare mezzi pesanti per lo smassamento.

