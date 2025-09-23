24 Settembre 2025

PONTECAGNANO, DONNA DI AGROPOLI FERITA SULLA LITORANEA

admin 23 Settembre 2025

Ancora un grave incidente stradale nel Salernitano. E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre, intorno alle ore 9,  in via Lago Trasimeno, sulla litoranea, nel Comune di Pontecagnano.

 

Scontro frontale tra vetture: due le persone ferite e soccorse in codice rosso da ambulanze del Vopi locale. Si tratta di un uomo di 39 anni di Pontecagnano e di una donna di 35 anni di Agropoli, che sono stati estratti dalle lamiere della stessa auto grazie all’intervento del vigili del fuoco accorsi sul posto.

Hanno riportato politraumi e sono stati trasportati in ospedale.

