PONTECAGNANO, FAMOSA INFLUENCER INVESTITA IN LITORANEA SI CERCA IL PIRATA DELLA STRADA

Fiato sospeso per le condizioni dell’influencer siciliana Samantha Armenia, vittima, martedì sera, di un incidente stradale, il giorno dopo essersi esibita a Salerno. Samantha è stata investita da uno scooter in via Mar Ionio, a Pontecagnano: il conducente del mezzo non si sarebbe fermato per prestarle soccorso.

La malcapitata è stata condotta al Ruggi per le cure del caso: l’influencer ha anche ringraziato a mezzo social i suoi followers, preoccupati per l’accaduto. La seguitissima influencer siciliana, Samantha Amenia, è ricoverata al “Ruggi” per accertamenti dopo che uno scooter l’ha sbalzata in area in via Mar Ionio a Pontecagnano. Il conducente del mezzo non si è fermato neanche a prestare soccorso ed è sparito. Un’ambulanza del 118 l’ha portata in ospedale, dove è ancora ricoverata. Per rassicurare i suoi sue migliaia di fan, martedì sera Samantha ha pubblicato un video dall’ospedale per tranquillizzare i tantissimi che la seguono e le stanno scrivendo sia a lei che al marito. Si indaga, intanto, per risalire all’identità del presunto pirata della strada: accertamenti in corso.

