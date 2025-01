PONTECAGNANO, GIOVANE TRAVOLTO DA UN’AUTO PIRATA

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di domenica in Corso Europa a Pontecagnano, dove 2 autovetture sono entrate in collisione. Ad avere la peggio un giovane del posto, alla guida di una Fiat 500L, colpita violentemente sul lato da un altro veicolo il cui conducente non si è fermato allo stop. La violenza dell’impatto è stata tale da far esplodere tutti gli airbag all’interno dell’abitacolo. Dopo l’incidente, il pirata della strada si è dato alla fuga, dirigendosi verso Battipaglia, senza prestare soccorso.

Il giovane ferito è stato prontamente assistito dai sanitari del 118 e trasferito all’Ospedale di Salerno per gli accertamenti del caso: le sue condizioni sono al monitorate dai medici. Sul grave episodio stanno indagando le forze dell’ordine, che sono già al lavoro per identificare il conducente fuggito e fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

