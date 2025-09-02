2 Settembre 2025

PONTECAGNANO, IL VIGILE ANTONIO MASILOTTI SI E’ UCCISO CON LA PISTOLA D’ORDINANZA

admin 2 Settembre 2025

Tragedia la scorsa notte a Pontecagnano Faiano dove è stato rinvenuto il cadavere di Antonino Masilotti, agente della polizia municpale.

 

Dell’agente non si avevano notizie da ieri mattina e la scorsa notte il suo cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione dal personale sanitario del Vopi, giunti sul posto con un’ambulanza e unj’auto medica ma hanno solo potuto costatare il cadavere. Masilotti si è ucciso sparandosi un colpo di pistola con l’arma di ordinanza.

