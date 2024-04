PONTECAGNANO, INCENDIO AL CAMINO REAL/VIDEO

In fiamme la discarica a cielo aperto nell‘area dell’ex discoteca Camino Real sul litorale di Pontecagnano. E’ accaduto poco dopo mezzanotte. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti prontamente sul posto con un’autopompa e un’autobotte.

I caschi rossi hanno utilizzato estinguente schiumogeno per spegnere le fiamme. L’operazione di spegnimento è stata complessa a causa della vasta quantità e varietà di materiali accumulati nella discarica. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine da parte delle autorità competenti.

