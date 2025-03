PONTECAGNANO, INCIDENTE QUESTA MATTINA RAGAZZO FERITO

Questa mattina, intorno alle 7:30, un nuovo incidente stradale si è verificato in via Picentino a Pontecagnano Faiano, coinvolgendo un’auto e un motociclo. La dinamica rispecchia quelle degli episodi precedenti, incluso quello avvenuto il 12 febbraio scorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Vo.Pi. per soccorrere un giovane rimasto ferito. Il ragazzo ha riportato una sospetta frattura alla mano destra e varie escoriazioni.

Cresce la preoccupazione tra i residenti, che sollecitano interventi immediati da parte dell’amministrazione comunale. “Occorrono urgenti interventi – sottolineano – tra cui il rifacimento della segnaletica e l’installazione di dissuasori sul manto stradale per evitare nuovi episodi”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...