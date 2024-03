PONTECAGNANO, INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FERITE DUE DONNE

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarla dalle lamiere, sono salve e questo quello che conta. Dai primi rilievi, sembra che un mezzo pesante abbia tamponato e poi trascinato per un centinaio di metri un’auto, per poi proseguire senza fermarsi.

ieri sera, poco dopo le 20: sulla A2 direzione sud, tra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud, dai primi rilievi, sembra che un mezzo pesante abbia tamponato e poi trascinato per un centinaio di metri un’auto, per poi proseguire senza fermarsi. Sul posto, i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Salerno per trarre in salvo le due donne rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo prive di sensi, probabilmente per il contraccolpo, e affidarle alle cure del 118. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le ore 20, un mezzo pesante avrebbe tamponato e poi trascinato per un centinaio di metri un’automobile per poi proseguire senza fermarsi. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti per liberare le due donne rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo prive di sensi. Successivamente le due persone sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salernitani dagli operatori del 118. Il conducente del mezzo pesante non è stato ancora identificato, in corso indagini da parte della Polstrada.

