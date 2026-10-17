17 Ottobre 2026

PONTECAGNANO RAGAZZO SI SCHIANTA CONTRO UN PULLMAN E MUORE

admin 17 Ottobre 2026

PONTECAGNANO. Drammatico incidente stradale questa mattina lungo il percorso in Corso Italia, dove un ragazzo di circa 15 anni ha perso la vita in seguito a un violentissimo impatto.

​Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, lo scooter a bordo del quale viaggiava il giovane si è scontrato contro un autobus, finendo rovinosamente a terra.

​L’allarme è stato lanciato immediatamente: sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimazione, per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono attualmente sul posto per effettuare i rilievi del caso, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e acquisire tutti gli elementi necessari.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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