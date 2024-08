PONTECAGNANO, ROULOTTE A FUOCO SFIORATA LA TRAGEDIA

Tragedia sfiorata ieri per un incendio in un campo roulotte in via Magellano a Pontecagnano. Le roulotte coinvolte sono 8 andate totalmente in fiamme, nella tarda serata di ieri. Vigili del Fuoco, Carabinieri e polizia locale sul posto. Nessuna persona coinvolta. Criticità per un uomo di nazionalità marocchina che voleva imbattersi tra le fiamme per recuperare i soldi. Non si conoscono al momento le cause del rogo

