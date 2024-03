PONTECAGNANO, SCONTRO TRA DUE AUTO

Paura nella mattinata odierna, lunedì 4 marzo, a Pontecagnano dove si è registrato un incidente stradale tra due veicoli. Soccorsi sul posto e traffico in tilt. Lo riporta PositanoNews.

Pontecagnano, incidente tra due veicoli

Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati a Pontecagnano. In seguito all’impatto, uno dei veicoli è finito per schiantarsi contro il guardrail. La strada è attualmente bloccata. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno medicato sul posto i conducenti e i carabinieri per i rilievi del caso.

