PONTECAGNANO, SI COSTITUISCE L’INVESTITORE CAPACCESE CHE HA PROVOCATO LA MORTE DI CINZIA BLASI SULLA LITORANEA

Non aveva capito di aver urtato una persona, pensava fosse un oggetto in strada oppure un cane randagio. Motiva così la sua condotta il 38enne che alla guida della sua auto ha investito e ucciso Cinzia Blasi sulla litoranea di Pontecagnano. Dopo l’impatto, l’uomo non si è fermato ma, qualche ora più tardi, si è costituito ai carabinieri. Ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

“Non ha mai avuto intenzione di fuggire, né di sottrarsi alle proprie responsabilità” dice il legale dell’investitore. “Una volta resosi conto della reale gravità dell’accaduto, attraverso elementi visibili sull’autovettura, si è immediatamente recato, nella stessa serata, presso le autorità competenti, fornendo una versione completa dei fatti”. La 59enne Cinzia Blasi, residente a Guidonia, in compagnia del marito stava attraversando sulle strisce pedonali in via Lago Trasimeno quando è stata travolta dall’auto in corsa.

