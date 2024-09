PONTECAGNANO, SI RIBALTA CON L’AUTO ILLESO A CAVA MUORE UN CENTAURO DI SARNO

Incidente nella notte in via Magellano a Pontecagnano dove un’auto si è ribaltata

Alla guida un 49 anne che fortunatamente ha riportato solo escoriazioni. Sul posto carabinieri e i sanitari del Vopi. L’uomo è risultato positivo all’alcool test.

Più grave l’ incidente mortale è avvenuto lungo la Statale di Cava de’ Tirreni. Un furgone bianco è entrato in collisione con una moto, causando la morte del conducente, un 32enne di Sarno, La moto è stata sbalzata via a causa della violenza dell’incidente. L’incidente è avvenuto alle 13.00 all’altezza della deviazione per località Surdolo.

Ancora sangue sull’asfalto, lungo la statale che collega Vietri sul Mare a Cava de’ Tirreni, all’altezza di Molina. Per cause da accertare, una moto ed un furgoncino si sono improvvisamente scontrati. Ad avere la peggio, il centauro, Aniello Ingenito (vedi foto in basso ndr), 32enne di Sarno che è rimasto vittima del sinistro.

La vittima-4

Troppo violento l’impatto: purtroppo il giovane ha perso la vita. La moto è sbalzata, finendo lungo strada sottostante. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull’ennesimo incidente mortale che interessa quel tratto di strada. Traffico in tilt.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Sarno:

“Un terribile lutto ha colpito oggi la nostra comunità. Una tragedia quella che si è consumata poco fa.

Aniello Ingenito, giovane figlio della nostra città, è rimasto vittima di un incidente drammatico. La nostra comunità si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Tutta la nostra vicinanza ai genitori, Salvatore e Giuliana e alla sorella Arianna”.

