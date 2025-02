PONTECAGNANO, TRAGEDIA SULLA LITORANEA DONNA ELEONORA NINOVO IN BICI TRAVOLTA E UCCISA

Una nuova tragedia sulle strade della provincia di Salerno. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, a Pontecagnano Faiano, lungo la litoranea, in via Lago Trasimeno.

Stava attraversando la strada in sella alla sua bici quando è stata travolta da un’auto in transito. Così è morta sul colpo Eleonora Ninova, 50anni, nata in Bulgaria ma da lungo tempo residente in Italia. L’investimento mortale è avevnuto questa mattina, verso le 8.30, sulla strada provinciale 175, nei pressi dell’intersezione con Via Lago Lucrino in località Magazzeno, nel comune di Pontecagnano Faiano. L’uomo alla guida dall’auto, un 60enne residente a Salerno, che viaggiava in compagnia della moglie, ha immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari. Inutili i soccorsi prestati da una equipe dell’ambulanza Vopi di Pontecagnano. Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno svolto gli accertamenti: Eleonora Ninova sarebbe stata investita frontalmente. Cosa ha impedito al 60enne di vedere che la donna stava percorrendo la strada è ancora in fase di accertamento. L’uomo e la moglie sono sotto choc per l’accaduto. Il magistrato di turno ha disposto l’esame esterno sulla salma della vittima. Un altro incidente mortale, un’altra tragedia in litoranea. Tanti, in quella zona, sono stati negli anni gli investimenti mortali.Residenti e operatori economici e turistici ancora una volta lanciano l’allarme rispetto alla pericolosità del tratto di strada in questione e la necessità di intervenire in tempi brevi.

