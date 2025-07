PONTECANGNANO, INCIDENTE SUL LAVORO ALLA SADA

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì nella zona industriale di Pontecagnano, all’interno dello stabilimento SADA, azienda leader nella produzione di packaging in cartone ondulato e cartotecnica. Un operaio di 39 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un carrello elevatore, per cause ancora in corso di accertamento.

Il lavoratore è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del VoPi e trasferito d’urgenza all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è giunto con diversi traumi. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero gravi: l’uomo non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione medica.

