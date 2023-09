POSITANO, DIPORTISTA SALVATO DALLA CAPITANERIA DI PORTO

Nella tarda serata di ieri la Capitaneria di Porto di Salerno è intervenuta per prestare assistenza ad un diportista in difficoltà a largo di Positano. La persona aveva fatto partire una segnalazione a causa del repentino cambiamento delle condizioni metereologiche e dell’approssimarsi della notte.

Dopo aver intercettato il natante, la Guardia Costiera ha provveduto al trasbordo di tre dei cinque passeggeri che si trovavano in stato di forte apprensione, mentre il natante, con i fanali di via in avaria, è stato scortato fino all’ormeggio con gli altri passeggeri che sono stati fatti sbarcare in sicurezza al Porto di Salerno. La Guardia Costiera raccomanda a tutti i diportisti, prima di intraprendere ogni navigazione, di effettuare sempre i necessari controlli metereologici per scongiurare pericoli evitabili.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...