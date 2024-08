POSTIGLIONE, SI RIBALTA CON IL TRATTORE E MUORE GIORGIO SPINIELLO

Tragedia in aperta campagna a Postiglione, dove ieri pomeriggio il 73enne Giorgio Spiniello ha perso la vita ribaltandosi con il trattore. L’incidente è avvenuto in un podere di proprietà della vittima, in località Granatiello, dove l’anziano stava utilizzando il mezzo agricolo, poi finito in un dirupo a causa del terreno scosceso.

L’uomo ha riportato gravi traumi e ferite da schiacciamento a viso, torace ed arti inferiori, rendendo così necessario l’elitrasporto d’urgenza presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa della postazione di Serre, la cui equipe ha prestato le prime cure del caso (nella foto) richiedendo, alla centrale operativa del 118, l’invio di un elicottero. Purtroppo, però, per le gravi lesioni riportate, il 73enne non ce l’ha fatta ed è deceduto poche ore dopo il ricovero. Fonte stiletv

