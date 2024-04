PRIGNANO CILENTO, 5 ARRESTI PER DROGA TUTTI RAGAZZINI

Spaccio di droga a Prignano Cilento: i carabinieri, nella serata di ieri giovedì 4 aprile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato cinque persone. Sono state, infatti, trovate in possesso di hashish e marijuana durante un controllo sul territorio.

Prignano Cilento, spaccio di droga: 5 arresti

Nella serata di ieri, giovedì 4 aprile, a Prignano Cilento, i carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Agropoli unitamente a quelli Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto in flagranza di reato cinque persone di età compresa tra i 19 e 21 anni. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nella circostanza, i militari durante un servizio di controllo sul territorio hanno fermato i cinque a bordo un’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti hashish per un peso di circa 139 grammi e un ulteriore involcro con marijuana per un peso complessivo di 5 grammi.

