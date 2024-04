PRIGNANO CILENTO, AUTO IN FIAMME SULLA CILENTANA

Auto in fiamme, stasera, sulla strada statale Cilentana, in prossimità della Diga Alento. Nessuna conseguenza per la persona al volante che, quando si è accorto del fumo e delle fiamme, si è subito accastata ed allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato il rogo. Ancora da comprendere le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

