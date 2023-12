PRIGNANO, SCONTRO SULLA CILENTANA FERITE MADRE E FIGLIA

Due automobili sono rimaste coinvolte nel tardo pomeriggio in incidente stradale lungo la statale 18 Cilentan, all’altezza di Prignano Cilento. Ferite mamma e figlia, minorenne, di Moio della Civitella, trasferite in ospedale a Vallo della Lucania dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Disagi al traffico veicolare con le auto deviate su strade secondarie. I due mezzi incidentati sono stati, quindi, rimossi dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.

Al momento, le dinamiche precise dell’incidente devono ancora essere accertate, mentre i disagi alla circolazione si fanno sentire in entrambi i sensi di marcia. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e per comprendere le cause che hanno portato a questo drammatico episodio.

