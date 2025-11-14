PROCESSO SHAMAR PER SVERSAMENTI DI IDROCARBURI NEL VALLO DI DIANO: NUOVO RINVIO DELLA SENTENZA

Era attesa ieri mattina al Tribunale di Lagonegro l’ultima udienza del primo grado del processo Shamar, nato dall’inchiesta sugli sversamenti di idrocarburi nel Vallo di Diano. Tuttavia, la necessità di ricomporre il collegio giudicante ha imposto un nuovo rinvio, il secondo dopo quello di ottobre. La prossima udienza, che dovrebbe finalmente condurre alla sentenza, è stata fissata per febbraio 2026.

Al centro del processo ci sono gli sversamenti di sostanze tossiche nei terreni tra Sant’Arsenio e Atena Lucana. Otto persone sono finite alla sbarra, accusate principalmente di inquinamento ambientale, dopo che è stata esclusa l’ipotesi di associazione di stampo mafioso.

Il pubblico ministero Montemurro, durante la requisitoria, ha chiesto pene severe per gli imputati, sottolineando la gravità dei danni ambientali causati dall’inquinamento. L’indagine, condotta dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, era partita da un’intercettazione telefonica che ha permesso di individuare i responsabili e avviare gli accertamenti che hanno poi portato all’inchiesta giudiziaria.

