PROFESSIONISTA DI AGROPOLI ACCUSATO DI MALTRAMENTI ALLA EX MOGLIE IL COMUNICATO DELL’AVVOCATO

Oggetto: Reati di genere e diritto di difesa

Sono l’avv. Marcello D’Aiuto, del foro di Vallo della Lucania. Difendo il sig. Giuseppe Carola in un processo per maltrattamenti ai danni della ex compagna. La vicenda processuale ha tratti inquietanti che possono essere estesi, purtroppo, a tanti casi simili. Giuseppe Carola è stato accusato dalla ex convivente dopo che la stessa lo aveva messo fuori casa. La denuncia, sporta dopo tre mesi dall’episodio, non è stata accompagnata da alcun elemento documentale: nessuna foto, nessun certificato medico, nessuna testimonianza diretta dei fatti denunciati. Eppure Giuseppe Carola è stato immediatamente posto agli arresti domiciliari dal GIP di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La misura, evidentemente ingiustificata, è stata sostituita dal Tribunale del Riesame di Salerno con quella del divieto di avvicinamento. Quella misura, però, sproporzionata ed immotivata, ha compromesso la vicenda processuale di Giuseppe Carola ed ha acuito le tensioni tra l’uomo e la ex compagna. Ne sono seguiti mesi in cui Carola, spesso con metodi in verità poco urbani, ha recriminato alla signora ex del mio cliente di averlo accusato ingiustamente, di avergli impedito di stare con i figli, di averne rovinato la reputazione (si tratta di un libero professionista, titolare di una società di servizi odontoiatrici). Recriminazioni rivolte anche alle persone vicine alla ex campagna. La condotta successiva di Giuseppe Carola ha, per un perverso meccanismo di presunzione, fatto ritenere all’Autorità Giudiziaria verosimili le accuse precedenti. Giuseppe Carola è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari e giudicato, in primo e secondo grado, in un clima di completa ostilità. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno apertamente mostrato indifferenza per le ragioni difensive. Addirittura il Presidente del collegio della Corte d’appello, durante la mia discussione, mi ha interrotto e detto: “si, però avvocato, dica qualcosa che ci possa convincere”. Una dichiarazione grave ma rappresentativa del pregiudizio che ha animato il Giudice. Del resto, tutte le argomentazioni difensive sono state eluse pur di confermare il pregiudizio per il quale Giuseppe Carola ha certamente maltrattato la ex compagna. Non sono bastate, per contrastare l’accusa, le 100 foto riproducenti la vita di coppia, le testimonianze di amici e vicini, i documenti prodotti, le registrazioni, i messaggi. Tutti elementi che né il Tribunale né la Corte d’appello hanno preso in considerazione. La vicenda processuale ed umana di Giuseppe Carola, che attende la pronuncia della Corte di cassazione, impone due ordini di riflessioni estensibili dal caso di specie a tanti altri casi. Il primo: è pressoché impossibile difendere un imputato da un’accusa di maltrattamenti in famiglia (o altro reato di genere). La prova negativa è di per sé impossibile pertanto l’unica strada per la difesa è minare la credibilità della persona offesa. Una strada che richiede abilità tecniche (ricorso ad indagini difensive ed uso consapevole del controesame), mezzi economici importanti e che, comunque, concede poche possibilità di successo. Al valore determinante concesso dalla giurisprudenza alle dichiarazioni della persona offesa, si aggiunga che il Giudice spesso utilizza le parti della testimonianza utili a motivare la decisione ed escluda le altre senza che ciò costituisca un vizio della sentenza. 2 Il secondo: il ricorso alle misure cautelari, quando non vi è un pericolo attuale e concreto, aumenta la conflittualità tra i soggetti. Come nel caso di specie. Giuseppe Carola, ingiustamente ristretto agli arresti domiciliari (tanto è vero che il Tribunale del Riesame ha subito sostituito la misura con una meno afflittiva), ha maturato, nei confronti della ex compagna, un sentimento di avversione manifestato con toni spesso accesi. Non solo. La misura restrittiva pone l’imputato in una condizione di ulteriore minorità, dovuta al fatto che un altro Giudice abbia già valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La vicenda di Giuseppe Carola è la vicenda di tanti uomini ingiustamente accusati e che non hanno strumenti processuali adeguati per difendersi. Per contrastare un’emergenza, la tutela delle donne, legislatore e giudici hanno generato un’altra emergenza, la difesa degli imputati. È opportuno che di tale necessità si parli e che il processo penale sia, anche per i reati cosiddetti di genere, luogo di garanzie per tutti i soggetti coinvolti, imputati e presunte vittime. Sono disponibile, assunto il consenso del mio assistito, qualora riteniate di approfondire la vicenda, a farvi avere tutti gli atti del processo a carico di Giuseppe Carola. Porgo cordialità, Salerno, 23 gennaio 2023