PROVINCIA DI SALERNO ASSEDIATA DAL MALTEMPO

n violento vento pomeridiano ha causato notevoli danni nel territorio comunale di Teggiano, creando disagi e pericoli per la cittadinanza. Diversi pali della luce sono stati spezzati, interrompendo temporaneamente l’erogazione dell’elettricità in alcune zone. Lungo la strada Pedemontana, un albero è stato abbattuto dalla furia del vento, costringendo le autorità a disporre la chiusura temporanea della via per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Non sono mancati i danni agli edifici: alcuni tetti sono stati divelti, ma fortunatamente non si registrano feriti tra la popolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno lavorato per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le aree colpite. Presente anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, accompagnato dai tecnici comunali, per monitorare la situazione e coordinare gli interventi.

Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore per ripristinare la normalità. Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare le zone più colpite e di segnalare eventuali situazioni di pericolo.

n incidente si è verificato questa sera lungo la strada che collega Sala Consilina e Padula. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un canale adiacente. Nell’impatto, la conducente del veicolo è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

