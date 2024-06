PROVINCIA DI SALERNO IL POMERIGGIO DEL 21 GIUGNO PIENO DI INCIDENTI A EBOLI SVALIGIATA LA CASA DI EMILIO CICALESE ROCCAPIEMONTE FURTI A SCUOLA SEQUESTRO A CAPACCIO PAESTUM

CAPACCIO PAESTUM

carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno sequestrato un terreno di circa 630 metri quadri sul litorale di Capaccio Paestum, in via Fidia, dove erano in corso lavori risultati abusivi. Denunciate in stato di libertà due persone. Lo riporta StileTv.

Capaccio Paestum, lavori abusivi sul litorale: sequestrato un terreno

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, nell’ambito di mirati controlli, hanno messo sotto sequestro preventivo un terreno di circa 630 metri quadrati ubicato sul lungomare cilentano, in via Fidia. Nella circostanza, i militari hanno riscontrato dei lavori abusivi e posti i sigilli ad alcuni manufatti in costruzione, un cancello, pavimentazioni, recinzioni, una fossa asettica, un pozzo di falda e una piazzola pavimentata, totalmente realizzati in area vincolata senza qualsivoglia autorizzazione urbanistica e paesaggistica. Inoltre sono state denunciate due persone: il titolare del fondo residente a Salerno

ISPANI

Incidente stradale nel pomeriggio odierno, venerdì 21 giugno, a Capitello frazione del Comune di Ispani: un’auto avrebbe perso il controllo finendo per impattare contro un’altra vettura in sosta al margine della carreggiata sulla Strada Statale 18. Lo riporta InfoCilento.

Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo alla guida di una Tesla ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un’altra vettura parcheggiata al margine della carreggiata. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio odierno, venerdì 21 giugno, sulla Strada Statale 18 all’altezza del territorio di Capitello. Notevoli i danni alle vetture: nello schianto è rimasto ferito anche l’automobilista della Tesla che è stato trasportato in ospedale dai sanitari. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

AUTOSTRADA

Un incidente stradale che ha coinvolto due auto si è registrato nel pomeriggio odierno, venerdì 21 giugno, sull’autostrada A3 Napoli-Salerno: quattro le persone rimaste ferite e trasportate tra gli ospedali di Cava de’ Tirreni e Salerno. Lo riporta SalernoNotizie.

Incidente sull’autostrada A3 Napoli-Salerno: 4 feriti

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sull’A3 Napoli-Salerno al km 48. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio odierno, venerdì 21 giugno. Quattro le persone rimaste ferite: sul posto sono intervenuti i sanitari che li hanno trasportati in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

AGROPOLI

Incidente stradale tra auto e moto in via Dante Alighieri ad Agropoli: sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno medicato sul posto il centauro. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. Lo riporta InfoCilento.

Agropoli, incidente tra auto e moto in via Dante Alighieri

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate in via Dante Alighieri, in possimità dell’incrocio dell’ex liceo scientifico Gatto. I fatti sono avvenuti poco dopo le 19 di oggi, venerdì 21 giugno. Sul posto i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane e gli uomini della Polizia Municipale.

EBOLI

Furto in casa di Emilio Cicalese, ex politico ed assessore della giunta Melchionda, ad Eboli. I malviventi sono riusciti a portare via un bottino da 40mila euro. Lo riporta l’odierna edizione de La Città.

Eboli, furto in casa di un ex politico

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a fare irruzione dal terreno adiacente all’appartamento di Emilio Cicalese. L’ex assessore e i familiari sono usciti di casa intorno alle 20 per andare a vedere la partita della nazionale ma al loro rientro hanno trovato tutte le stanze a soqquadro con i ladri che hanno rubato di tutto. Il bottino ammonterebbe a 40mila euro.

ROCCAPIEMONTE

Ladri ancora in azione a Roccapiemonte: nuovo furto di pc in una scuola in via Ponte. A scoprire quanto avvenuto sono stati gli addetti questa mattina, venerdì 21 giugno. Lo riporta La Città.

Roccapiemonte, nuovo furto di pc a scuola

Alcuni malviventi hanno fatto irruzione in una scuola in via Ponte nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno riuscendo ad asportare 10 personal computer che vanno ad unirsi ai venti trafugati nei giorni scorsi nel plesso di via Ferrentino. A scoprire quanto avvenuto sono stati gli addetti questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...