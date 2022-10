RABBIA A POSTIGLIONE PER LA MORTE DI FRANCA PEDUTO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE STRADALE

Sdegno e rabbia per la morte di Franca Peduto a Postiglione negli alburni. Ieri: per cause da accertare, un’auto è sbandata finendo contro un muro, nei pressi del cimitero. Purtroppo, la donna al volante, Franca Peduto, un’insegnante di pilates di 63 anni, non ha avuto scampo. Troppo violento l’impatto: la conducente della vettura non ce l’ha fatta. Non è da escludere che a far perdere il controllo della guida alla vittima, sia stato un malore. Si indaga, dunque, per far luce sull’esatta dinamica e sulle cause dell’incidente mortale.

