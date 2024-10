RAGAZZINO FERITO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, domenica 20 ottobre, nell’Alta Valle del Sele dove un ragazzo di 13 anni è stato ferito da un proiettile durante una battuta di caccia al cinghiale. Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra.

Valle del Sele, ragazzo ferito da un proiettile durante battuta di caccia

Per cause ancora non chiare, il giovane è stato ferito durante una battuta di caccia al cinghiale nell’Alta Valle del Sele. Insieme ai familiari è giunto poi presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra: presentava una ferita di arma da fuoco al braccio destro. Per fortuna non è in gravi condizioni: è stato medicato e dimesso subito.

