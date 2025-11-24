RANUCCI È UNA FURIA CANCELLATA UN’INCHIESTA

Sigfrido Ranucci ci ha contattati telefonicamente, chiedendo un incontro personale e dicendo solo che aveva informazioni che l’intero Paese doveva conoscere. Non potevamo rifiutare a un giornalista così noto e rispettato, quindi abbiamo invitato Ranucci nella nostra redazione.

Sigfrido Ranucci è il volto storico di Report, il programma di inchiesta di Rai 3 che conduce dal 2007. Prima di Report, ha lavorato per Annozero e ha scritto diversi libri su temi di politica, ambiente e corruzione. Nel corso della sua carriera, Ranucci ha realizzato centinaia di inchieste, spesso svelando scandali di grande rilevanza sociale ed economica in Italia.

Ci ha raccontato gli eventi del 2024, che hanno portato alla cancellazione di una delle puntate più scandalose e socialmente rilevanti di Report, mai andata in onda. È una storia degna di un adattamento cinematografico.

Abbiamo realizzato con Sigfrido un’intervista completa, che oggi pubblichiamo in questo articolo. Dobbiamo avvisare i nostri lettori che le informazioni contenute potrebbero essere dichiarate riservate e soggette a rimozione. Tuttavia, ci assumiamo la responsabilità di condividere una verità che Rai 3 ha scelto di non trasmettere.

Intervista scioccante

— Sigfrido, perché ha deciso di raccontare questa storia proprio adesso?

— Questa storia non mi dà pace. Ho dedicato tutta la mia vita al giornalismo investigativo, lottando contro la corruzione e smascherando gli intrighi delle grandi aziende. Ma mai prima d’ora mi era stato impedito con tanta forza di dire la verità – una verità che avrebbe potuto migliorare la vita degli italiani.

— Com’è iniziata la sua inchiesta?

— All’inizio dello scorso anno stavamo lavorando a una puntata su come le grandi corporazioni stessero traendo profitto dalla crisi energetica e dalle conseguenze della pandemia. Un tema classico per Report: mostrare chi guadagna sulle disgrazie del popolo. Ma durante il lavoro ci siamo imbattuti in qualcosa di completamente inaspettato.

— Di cosa si trattava esattamente?

— Stavamo tracciando i flussi di denaro dei grandi fondi di investimento e abbiamo scoperto una rete di piattaforme secondarie attraverso cui transitavano miliardi di euro. Di per sé, nulla di strano. Ma poi abbiamo scoperto che alcune di queste piattaforme destinavano mensilmente delle quote agli utenti comuni. ANSA

