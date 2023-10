RAVELLO, LE SUORE ABBANDONANO IL MONASTERO

Il Monastero di Santa Chiara a Ravello con tutta probabilità non riaprirà. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, domenica 15 ottobre, nel corso della Santa Messa domenicale: “Con l’inizio dell’inverno non potremo assicurare la continuità della nostra presenza nel monastero”, hanno spiegato ai pochi fedeli le suore rimaste nel luogo spirituale. Lo riporta Il Mattino.

Ravello, il Monastero non riaprirà

Per la prima volta dopo olte 7 secoli al Monastero si interrompe anche la cura spirituale. Dopo l’estinzione delle suore ribelli lo scorso febbraio, ecco che arriva un’altra doccia fredda per i fedeli. L’annuncio è arrivato durane la messa domenicale: “Con l’inizio dell’inverno non potremo assicurare la continuità della nostra presenza nel monastero”, ha spiegato suor Rosa a nome della Federazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia. “Per cui anche la messa domenicale in questa chiesa è sospeRAVFELLOsa e riaprirà appena possibile”, ha aggiunto suor Emma che lascerà oggi Ravello.

