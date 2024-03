RAVELLO, SALTANO I FRENI AL FURGONE FINISCE CONTRO LA ROCCIA

Ha perso il controllo del proprio furgone, finendo contro la roccia. E’ successo questa mattina, prima delle 8 e 30 sulla strada provinciale ex 373 Ravello-Castiglione, nella curva del supermercato Despar, la stessa in cui l’8 maggio dello scorso anno si è verificato l’incidente costato la vita al giovane Nicola Fusco.

Per fortuna questa volta non vi sono state conseguenze per il conducente: il suo furgone, un vecchio Iveco Daily, che viaggiava in discesa a velocità limitata (in prossimità del curvone dove vige il limite di 10 km/h), subito dopo aver superato il dosso stradale si è adagiato alla parete rocciosa. Con tutta probabilità un improvviso guasto meccanico (la rottura dei freni) ha provocato la perdita di controllo. Tanto che il mezzo, prima di andare a sbattere, ha tamponato il furgone bianco che lo precedeva. Quindi il conducente, resosi conto del pericolo, è stato lesto ad accostare evitando il peggio. A prestare assistenza il moviere del Comune di Ravello presente sul posto. Il furgone dovrà essere ora rimosso con carro gru.Fonte quotidiano della costiera

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

