REGIONE, LUCA CASCONE LASCIA LA DELEGHE

La notifica nella giornata dell’altro ieri di un provvedimento di sequestro probatorio da parte della Procura di Salerno, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Alfieri”, ha indotto il consigliere regionale Luca Cascone a rimettere la sua delega alle Infrastrutture e Mobilità nelle mani del governatore Vincenzo De Luca.

Il post

Ad annunciarlo in un post sul suo profilo Facebook lo stesso politico salernitano: “Nella giornata di ieri – scrive – il mio avvocato (il penalista Cecchino Cacciatore, ndr) ha ricevuto una nuova notifica, un’accusa aggiuntiva a quelle già ricevute, questa sicuramente più brutta ed infamante“. Cascone aggiunge: “Continuo ad avere massima fiducia nella Magistratura e negli organi inquirenti perché credo profondamente negli uomini e nel ruolo delle Istituzioni cardini del nostro Stato. Aspetto fiducioso che facciano serenamente il loro lavoro, con la certezza di non aver fatto nulla di quello che mi viene contestato“.

La citazione

“In un romanzo si citava il famoso proverbio “male non fare, paura non avere”, che è un mantra che -in queste ore- bussa insistente nella mia testa, per ricordarmi sempre le coordinate etiche con cui ho affrontato sempre il mio ruolo pubblico ed il mondo circostante. Ma purtroppo non è questo il caso: comincio ad avere paura, per me, per la mia famiglia, per le mie figlie perché quello che mi sta accadendo è a dir poco surreale“, conclude Cascone.

admin Sergio Vessicchio

