REPRESSIONE DEL GIOCO ILLEGALE CONTROLLI ANCHE NEL SALERNITANO

Controlli a tappeto in tutta Italia, anche a Salerno e provincia, nei punti raccolta scommessi, sale VLT ed attività correlate. Ad effettuarli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la #poliziadistato, l’Arma dei #carabinieri e il Corpo della GuardiadiFinanza.

I controlli sono stati complessivamente 580, pianificati attraverso un preventivo e costante lavoro di monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale. Il dispiegamento delle forze in campo ha permesso di riscontrare la presenza di 15 punti non autorizzati di raccolta scommesse, 88 apparecchi AWP irregolari sottoposti a sequestro e 21 totem per la connessione a siti di gioco irregolari. Il totale relativo a 173 sanzioni amministrative irrogate ammonta a 12 milioni e 178 mila euro e in ambito penale 42 soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati come la raccolta illecita di scommesse sportive.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...