RIMOSSE LE ULTIME PANCHINE IN PIAZZETTA BOLOGNINI A SALERNO: STOP AL DEGRADO NEL QUARTIERE CARMINE

Sono state rimosse alle prime luci dell’alba le ultime tre panchine presenti in Piazzetta Bolognini, nel quartiere Carmine di Salerno. Gli operai comunali sono intervenuti davanti alla chiesa del Santuario della Madonna del Carmine, a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal governatore Vincenzo De Luca. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni di degrado e violenza che da tempo interessavano l’area, spesso frequentata da senza fissa dimora, la cui presenza creava disagi ai residenti e ai fedeli della chiesa. Contestualmente, la piazzetta è stata oggetto di interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza a uno dei punti più frequentati del quartiere.

